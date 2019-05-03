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الصامل يجتمع بالصيفي وسكاندي

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استقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل، في مكتبه بالوزارة أمس، رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي أحمد بن علي الصيفي، الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين الوزارة والمركز فيما يخدم العمل الإسلامي، والدعوة إلى الله في دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وفق المنهج الإسلامي القائم على ترسيخ الوسطية والاعتدال.

والتقى الصامل في مقر الوزارة أمس كذلك رئيس الجمعية الوطنية «البرلمان» بجمهورية بوركينا فاسو، الحسن بالا سكاندي، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حاليا، وبحثا عددا من المسائل، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل الإسلامي المختلفة.


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