الصامل يجتمع بالصيفي وسكاندي

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين الوزارة والمركز فيما يخدم العمل الإسلامي، والدعوة إلى الله في دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وفق المنهج الإسلامي القائم على ترسيخ الوسطية والاعتدال.
والتقى الصامل في مقر الوزارة أمس كذلك رئيس الجمعية الوطنية «البرلمان» بجمهورية بوركينا فاسو، الحسن بالا سكاندي، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حاليا، وبحثا عددا من المسائل، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل الإسلامي المختلفة.
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