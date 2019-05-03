ازدواجية البحوث الإستراتيجية على طاولة الشورى

أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى بمنع التداخل والازدواجية بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية، وبين ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام. وطالبت اللجنة المركز، في توصيات يناقشها المجلس خلال جلسته الإثنين المقبل، بالالتزام بمهامه وبموجب أهدافه ونظامه، والعمل على إعداد الدراسات والبحوث الإستراتيجية ذاتيا، من خلال جذب الكفاءات المتخصصة.

من مهام المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية

إجراء الدراسات لمعالجة القضايا الملحة

اقتراح الإستراتيجيات بعيدة المدى للتنمية

التخطيط لعملية التنمية التي تستهدف نمو الناتج المحلي

نقل المعرفة الاقتصادية والاجتماعية للكوادر السعودية

أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى بمنع التداخل والازدواجية بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية وما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام.

وطالبت اللجنة المركز في توصيات يناقشها المجلس خلال جلسته الإثنين المقبل، بالالتزام بمهامه وبموجب أهدافه ونظامه، والعمل على إعداد الدراسات والبحوث الإستراتيجية ذاتياً من خلال جذب الكفاءات المتخصصة.

نظام مكافحة السمنة

يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار، بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، كما يصوت على عددٍ من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي. ومن الموضوعات المدرجة بالجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة المعاد عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام مكافحة السمنة.

نظام التقاعد العسكري

يطلع مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي، ثم يصوت على توصيات اللجنة.

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كما يصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل، كما يناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام.

وطالبت اللجنة الوزارة بالتعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة في إعداد إستراتيجية تضمن التقييم والتطوير للواقع الإعلامي بكافة وسائله.

ومن الموضوعات المدرجة بهذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل المادتين 12 و 13 من نظام مكافحة الغش التجاري، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تفسير مدى انطباق المادتين 18 و 20/ب، من نظام التقاعد العسكري على حالات المتوفين أو المصابين التي نشأت بغير سبب مباشر للعمليات، وكذلك من ثبتوا على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة.

هيئة للأمن الغذائي

يصوت المجلس أيضا على عددٍ من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب، ومن أبرزها دراسة تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي.

ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية.

وتطالب اللجنة المكتبة بمواءمة أعمالها مع إستراتيجية وزارة الثقافة، لتوحيد الجهود في دعم قطاع المكتبات.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل المادتين 17 و 21 من نظام مكافحة الرشوة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع نظام التعليم المستمر، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل الفقرة د من المادة 31 من نظام القضاء، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل مواد وإضافة فقرات لنظام كود البناء السعودي.

منطقة تجارية حرة

يصوت الشورى خلال جلسة الأربعاء على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية، ومن أبرزها دراسة إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله، وتقديم الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل المدينة حاضنة وطنية للصناعات الدوائية.