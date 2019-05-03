مذكرة تعاون بين إمارة مكة ومعهد الإدارة

وقّع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مذكرة تعاون بين الإمارة ومعهد الإدارة الذي مثّله مديره العام الدكتور مشبب القحطاني، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب والاستشارات، لرفع مستوى أداء منسوبي الإمارة، وصولا إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

وتنصّ مذكرة التعاون على تقديم معهد الإدارة دورات تدريب وتأهيل لمنسوبي الإمارة، في البرامج القانونية والإدارية والمالية والتقنية.

ويتولى المعهد أيضا عقد محاضرات وورش عمل تدريبية، إضافة إلى تقديم استشارات وتصميم برامج تدريبية لموظفي الإمارة، بما يحقق التطوير الإداري المأمول.

يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة وضعت خططا وبرامج للتوسع في مجالات تدريب منسوبيها، لتطوير الأداء بما ينعكس إيجابيا على الخدمات المقدمة للمراجعين، وفي هذا الصدد بدأت الإمارة ومعهد الإدارة مشروعا مشتركا لتدريب وتأهيل الموظفين، بمختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية.