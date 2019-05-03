18 مليونا لمنزل مرضى أمراض الدم

تم أمس توقيع محضر اجتماع اتفاقية مشاركة مجتمعية بين وزارة الصحة وأوقاف نورة الملاحي الخيرية، لبناء منزل لمرضى أمراض الدم الوراثية بمنطقة جازان، وذلك بتبرع بلغ مقداره 18 مليون ريال، وقد تسلم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله النجمي المخططات والمواصفات والمقاييس، وذلك بمقر أوقاف نورة الملاحي في مدينة الرياض.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد وقع في وقت سابق الاتفاقية مع أوقاف نورة الملاحي الخيرية كأحدى مشاركات دعم العمل الخيري التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الصحي، وتقديم الخدمة المجتمعية في عددٍ من مناطق المملكة.