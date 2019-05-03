18 مليونا لمنزل مرضى أمراض الدم

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد وقع في وقت سابق الاتفاقية مع أوقاف نورة الملاحي الخيرية كأحدى مشاركات دعم العمل الخيري التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الصحي، وتقديم الخدمة المجتمعية في عددٍ من مناطق المملكة.
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