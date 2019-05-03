إتلاف طن من الأغذية الفاسدة بالدمام

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني أن البلدية كثفت الحملات والزيارات للمنشآت الصحية من مطاعم ومخابز ومستودعات ومراكز بيع مواد غذائية وملاحم استعدادًا لدخول شهر رمضان، حيث بلغ عدد الزيارات خلال شهر شعبان 580 زيارة، نتج عنها تحرير 832 مخالفة، وإغلاق 20 منشأة صحية لوجود مخالفات صحية وسوء في النظافة العامة وعدم وجود شهادات صحية للعمال، حيث تم على إثر ذلك إتلاف طن من المواد الغذائية خلال تلك الحملات.
وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال النظافة حول المساجد والمصليات والخيام الرمضانية، حيث تم غسيل الأرصفة، وتنظيف ومسح الحوائط المجاورة لها استعدادا لدخول الشهر.
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