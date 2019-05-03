حبتر: جائزة التميز تؤكد حرص الفيصل على خدمات ضيوف الرحمن

أكد الإعلامي السعودي ناصر حبتر، أن تتويجه بجائزة مكة للتميز عن الفرع الاجتماعي في دورتها الأخيرة يأتي تأكيدا على حرص واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز بالإعلام السعودي من جهة، وبما يهم تميز وجودة ما يقدم لضيوف الرحمن من جهة أخرى.

وأضاف حبتر، أن برنامجه «من الحرم» الذي بث على مدى 5 سنوات حقق أصداء كبيرة في العالمين العربي والإسلامي بعد أن قدم عدد كبير من ضيوف الرحمن شهاداتهم في كل ما قدم لهم من تسهيلات، مقدما شكره وتقديره للأمن العام بكل فروعه، ورئاسة المسجد الحرام، وكل القطاعات التي تقدم خدمات للمعتمرين والزوار.