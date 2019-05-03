حبتر: جائزة التميز تؤكد حرص الفيصل على خدمات ضيوف الرحمن

وأضاف حبتر، أن برنامجه «من الحرم» الذي بث على مدى 5 سنوات حقق أصداء كبيرة في العالمين العربي والإسلامي بعد أن قدم عدد كبير من ضيوف الرحمن شهاداتهم في كل ما قدم لهم من تسهيلات، مقدما شكره وتقديره للأمن العام بكل فروعه، ورئاسة المسجد الحرام، وكل القطاعات التي تقدم خدمات للمعتمرين والزوار.
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