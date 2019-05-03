آل الصيني يودعون فقيدتهم في أطهر البقاع

ودع آل الصيني، فقيدتهم عائشة رجب -رحمها الله- فجر أمس، وتمت مراسم مواراة جثمانها الثرى بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة عقب الصلاة عليها بالمسجد الحرام، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والمسؤولين.

وعبر نجلها رئيس تحرير «دوت الخليج» الدكتور عثمان محمود الصيني، بنبرات حزن عميقة عن مشاعره بعد فقدانه أغلى ما يملك في هذه الحياة، وقال «رحمك الله يا أمي وأسكنك فسيح جناته، لا أتحدث عما فقدناه برحيلك وهو جليل وكبير ولا يعوض، ولكني ألهج بالدعاء أن يسبل عليك المولى -عز وجل- لباس الرحمة والمغفرة، وأن يجعلك في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتلقى الدكتور عثمان وشقيقه الدكتور إبراهيم وذوو الصيني المواساة من المشاركين في مراسم العزاء داخل المقبرة، سائلين الله -العلي القدير- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.