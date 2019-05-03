3695 قضية منجزة بالنيابة العامة خلال أسبوع

فيما بلغ عدد القضايا المنجزة بالنيابة العامة خلال أسبوع 3695 قضية، استقبلت المحاكم الإثنين الماضي 643 قضية واردة، وتم عقد 803 جلسات.

إنجاز 3695 قضية

كشف تقرير إحصائي صادر عن النيابة العامة اطلعت عليه «دوت الخليج»، أن «مجموع القضايا الواردة والمنجزة والمحالة لدى فرع النيابة من 16 إلى 22 شعبان 1440 نحو 9693 قضية، حيث كان عدد القضايا الواردة لفروع النيابة بكل المناطق 3926 قضية تم إنجاز 3695 قضية منها، في وقت أُحيلت فيه قضايا عدة للمحاكم منها المحكمة الجزائية والعامة والأحوال الشخصية بلغ عددها 2072 قضية، وقام أعضاء النيابة العامة في نفس الفترة بـ 68159 إجراء، فيما كان عدد الأعضاء العاملين في فروع النيابة العامة بالمناطق 2610 أعضاء».

803 جلسات في اليوم

أوضحت إحصائية أن المرافق العدلية «المحاكم» استقبلت الاثنين الماضي 643 قضية واردة، وتم عقد 803 جلسات من قبل قضاة في داخل أرواقه المحاكم، وكانت هذه الجلسات تضم قضايا سابقة وردت لفروع المحاكم.

وأضافت أن «مجموع الأحكام والقرارات الصادرة من قبل القضاة في نفس اليوم كان 406 أحكام وقرارات، بينما بلغ عدد الطلبات التنفيذية الواردة للمحاكم التنفيذية 1361 طلب تنفيذ».

724 قرارا تنفيذيا

أبان التقرير أن «عدد القرارات التنفيذية التي أصدرت 724 قرارا تنفيذيا، بينما بلغ عدد المحاضر الصادرة من جهات قضائية 44 ، وبلغ عدد الوكالات الصادرة من كتابات العدل 924، فيما كانت عمليات العقار التي سجلت 486 عملية في مجالات البيع والإيجار والتنازل والشراء، وبلغت نسبة القضايا 34 % والقضايا التنفيذية 40 %، وطلبات التوثيق لدى الجهات 26 %».

وأشار إلى أن «الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية منذ انطلاقها في 3 ربيع الأول 1440 حتى الإثنين الماضي بلغت 12268 حكما».

القضايا في النيابة العامة من 16 إلى 22 شعبان 1440

2610

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أعضاء عاملين بفروع النيابة العامة بالمناطق

3926

قضية واردة

3695

قضية منجزة

2072

قضية أُحيلت للمحاكم منها المحكمة الجزائية والعامة والأحوال الشخصية

68159

إجراء لأعضاء النيابة العامة