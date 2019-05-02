سحب رعدية وموجة غبار تضرب 6 مناطق.. غداً

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، تقلبات جوية على عدة مناطق غداً.

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وتضمنت توقعات الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الشمالية، أجزاء من المدينة وأجزاء من تبوك، طريف، عرعر، سكاكا، غداً الجمعة بمشيئة الله.

وأشارت هيئة الأرصاد، في تقريرها، إلى أن “السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة”.