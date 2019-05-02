المرور: لسلامتك اتبع هذا الإجراء عند إشارة قف

2019-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذّرت إدارة المرور، اليوم الأربعاء، السائقين، من عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف، مُؤكدة أن ذلك الفعل يُعد مخالفة مرورية.

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وقالت المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف يُعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٤).

وأضافت الإدارة العامة للمرور، بقولها: “لسلامتك قُمْ بإيقاف المركبة تمامًا عند إشارة قف قبل قطع الطريق”.