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المرور: لسلامتك اتبع هذا الإجراء عند إشارة قف
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّرت إدارة المرور، اليوم الأربعاء، السائقين، من عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف، مُؤكدة أن ذلك الفعل يُعد مخالفة مرورية.
وقالت المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف يُعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٤).
وأضافت الإدارة العامة للمرور، بقولها: “لسلامتك قُمْ بإيقاف المركبة تمامًا عند إشارة قف قبل قطع الطريق”.
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