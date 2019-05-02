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فيديو .. الاعتداء على السياح العرب في تركيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثّق مقطع فيديو حالات اعتداء بحق السياح العرب لاسيما الخليجيين في تركيا، فيما تتوالى الدعوات لتجنب سفر السياح إلى تركيا.
وظهر خلال المقطع الاعتداء على سائح عربي في أحد المناطق في تركيا، حتى النساء لم تسلم من الاعتداء في تركيا أيضاً.
يأتي ذلك في ظل استمرار التهديدات التركية باعتقال كل مَن ينتقد تركيا ونظامها وسياساتها في المنطقة.
وتفاعل الكثيرون مع هاشتاقات “التناقضات التركية”، وصيفنا في تركيا أخطر”، مُؤكدين أن هناك بدائل أخرى أكثر أمنًا وأفضل بمئات المرات من تركيا، والمخاطرة بالحياة من أجل بضعة أيام قليلة في دولة لا تحترم السُّياح والزائرين.
ومن أكثر التناقضات في الحالة التركية بشأن التعامل مع السياح، ادعاء نظامها أن السائح غير مطالب بتأشيرة، ثم العودة مرة أخرى والمطالبة بتأشيرة للدخول خاصة للسائح السعودي، ليتأكد فيما بعدُ أن التأشيرة شرط للدخول إلى تركيا.
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