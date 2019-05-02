سفارة المملكة بواشنطن: تسهيل إجراءات علاج المواطن المصاب في نورث كارولينا

جدة - عمرو شويل شددت سفارة المملكة في واشنطن، على مباشرتها حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا وإصابة المواطن رامي بن رياض آل رمضان يوم الثلاثاء 30 أبريل، فور علمها بوقوع الحادث.

وأكدت في بيان صحفي، اليوم، أنها تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعلاجه، مضيفة “سوف تستمر السفارة في متابعة حالة المواطن المصاب وتقديم كافة المساعدات اللازمة، والتواصل مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي من قبل السلطات المحلية”.

ولفتت السفارة إلى حرصها الدائم على سلامة المواطنين في الولايات المتحدة وتقديم كافة المساعدات لهم على مدار اليوم من خلال السفارة وقنصلياتها أو بالاتصال على أرقام الطوارئ.