السفير الأمريكي الجديد يصل إلى الرياض

جدة - عمرو شويل وصل السفير الأمريكي الجديد جون أبي زيد، اليوم، إلى العاصمة الرياض.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في نوفمبر الماضي، تعيين الجنرال الأمريكي المتقاعد المتحدر من أصول لبنانية جون أبي زيد، سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في المملكة.

وخدم أبي زيد في الجيش الأمريكي حوالي 34 عاما، وتدرج في المسؤوليات القيادية حتى وصل إلى رتبة جنرال.

وترأس أبي زيد العديد من المهمات العسكرية وكان أبرزها خلال اجتياح العراق عام 2003 وعين بعد ذلك قائداً للقيادة الأمريكية الوسطى.