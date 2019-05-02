أمانة الرياض تصدر أول رخصة بناء إنشائية فورية “فوري بلس”

جدة - عمرو شويل ضمن مبادرة تسهيل إجراءات الرخصة الإنشائية للمستفيدين، أصدرت أمانة منطقة الرياض أول رخصة بناء إنشائية فورية (فوري بلس) وهو مسار تقوم به المكاتب الهندسية المؤهلة وبشكل فوري ومباشر بعد استكمال البيانات اللازمة.

وتأتي رخصة فوري بلس بالتعاون مع كل من (الهيئة العامة للاستثمار , وزارة الصحة, وزارة التعليم, الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني, الدفاع المدني).

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