تقديم وظائف معهد ريادة الأعمال للنساء 1440 | شروط وضوابط وموعد القبول والتسجيل

مواعيد تقديم وظائف معهد ريادة الأعمال للنساء 1440 التابع إلى جامعة الملك سعود، والتي أعلنت عن توافر وظائف نسائية برتبة معيد في معهد ريادة الأعمال، والذي يرغب في شغلها من الخريجات السعوديات، وفق ما سيرد من توضيحات في بند شروط القبول والتسجيل على وظائف معيد للعنصر النسائي، والمعلنة من قبل عمادة الموارد البشرية بالجامعة، بجانب تحديد التخصصات المطلوبة

عمادة الموارد البشرية بجامعة الملك سعود أعلنت عن بدء تقديم وظائف معهد ريادة الأعمال للنساء 1440 هجريا، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 30 شعبان 1440 وفق تقويم أم القرى، 5 مايو 2019، على أن تستمر بوابة القبول والتسجيل الخاصة بعمادة الموارد البشرية مفعلة لمدة خمسة أيام لاستقبال الخريجات المنطبق عليهن الشروط التي سيرد ذكرها فيما بعد.

شروط تقديم وظائف معهد ريادة الأعمال للنساء

تشمل شروط تقديم وظائف معهد ريادة الأعمال التابعة لجامعة الملك سعود، على وظيفة معيد من النساء على النقاط الأتية:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

الحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

ألا يزيد سن المتقدمة عن 30 عام.

أن يكون تقدير الحصول على شهادة البكالوريوس بحد ادني جيد جداً.

التخصصات المطلوبة

التخصصات المطلوبة لوظيفة معيد من الإناث.

تسجيل وظائف جامعة الملك سعود

التسجيل في وظائف معهد ريادة الأعمال عبر رابط بوابة تسجيل دخول جامعة الملك سعود للقبول والتسجيل الإلكتروني من حساب المستخدم الذي يمكن أنشاؤه وتفعيله على موقع الجامعة، أو الدخول ببيانات بوابة النفاذ الوطني الموحد من حساب المواطن أو المواطنة على بوابة ابشر.

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