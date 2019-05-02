شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال رئيس هيئة الهلال الأحمر عن المشاريع الإسعافية بحائل؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم، أن تدشين نظام تتبع المركبات و برنامج المُسعف الإلكتروني برعاية أمير حائل يعكس مواكبة أهداف رؤية المملكة وتحسين الخدمات الإسعافية.

وأكد في حديث لـ«الخليج 365» أن الهيئة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تقليل زمن استجابة الإسعاف للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات، مبيناً أن هذه الأنظمة تقوم بربط آلي للمُسعِف الإلكتروني مع المستشفيات الحكومية.

وقال القاسم: «يُعد برنامج المُسعف الإلكتروني أحد الأنظمة المتطورة في غرفة العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية, ويتميز بسرعة استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف، واختيار المستشفى المناسب وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونياً، ليساعد المستشفيات على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت، ويعد من مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة في برنامج التحول الوطني 2020».