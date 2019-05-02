نائب أمير مكة يرعى حفل تخريج الدفعة الـ16 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان أمس حفل تخريج الدفعة الـ16 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد العمرو.

وألقى قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي اللواء الركن المهندس محمد الثبيتي كلمة قال فيها: إن الرعاية الكريمة دليل واضح على دعم الخريجين بمشاركتهم فرحتهم بتخرجهم وانضمامهم إلى ميادين العزة والكرامة والشرف في القوات المسلحة السعودية الباسلة، وتحديدا في قوات الدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية، التي أصبحت ولله الحمد فخرا للوطن، وقوة ضاربة مسلحة بالعلم والإيمان والأسلحة الحديثة، في ظل الدعم السخي من قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

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وأضاف أن من بين الخريجين لهذا العام عددا من طلاب الدول الشقيقة من البحرين والكويت وجيبوتي، منوها أن الخريجين أمضوا جزءا من حياتهم في رحاب هذه الكلية نهلوا خلالها من معين العلم والمعرفة وبأحدث وسائل التعليم والتدريب، وبإشراف نخبة مميزة من المعلمين والمدربين من أبناء هذا الوطن المعطاء، كما أسهم التدريب المتقن في تأهيل هذه الكوكبة تأهيلا عاليا، اكتسبوا من خلاله المهارات الأساسية التي تؤهلهم ليكونوا قادة مسلحين بالعلم والإيمان للدفاع عن الوطن ونيل هذا الشرف العظيم.

وأردف قائلا: نحمد الله أن من علينا بنعمة الأمن والإيمان في هذه البلاد الطاهرة، رافعا أسمى الشكر والعرفان إلى ولاة الأمر على دعمهم المتواصل، كما هنأ الخريجين متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة، مذكرا إياهم بأن مسيرة العطاء والخير ممتدة ما بقي الإنسان المخلص لدينه ومليكه ووطنه.

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ألقاها نيابة عنهم الخريج مهند عبدالله العثيمين قال فيها "ما أجمل هذه اللحظات، لحظات لا تنسى طال انتظارها، بعد كفاح دام ثلاث سنوات في أحد صروح العز والشرف في بلاد الحرمين الشريفين كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، نهلنا منها ما لا يمكن تقديره بثمن من علوم ومعارف وضبط عسكري، متمثلا بأروع الصور في منسوبي كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، حيث كانوا لنا خير عون و سند".

بعد ذلك شاهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة العرض العسكري الذي قدمه الخريجون من تشكيلات عسكرية، ثم أدى الطلاب القسم، وجرى تسليم راية الكلية، ثم أعلنت النتائج، وتكريم المتفوقين في الدورة، كما تسلم راعي الحفل هدية بهذه المناسبة.