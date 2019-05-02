وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الضباط الجامعيين وطلبة كلية الملك خالد العسكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر أمس حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الثلاثين والدفعة الخامسة والثلاثين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل نائبه عبدالمحسن التويجري، ورئيس الجهاز العسكري الفريق محمد الناهض، وقائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الدكتور سعيد المرشان.

وألقى قائد كلية الملك خالد العسكرية كلمة عبر فيها عن سعادته وسعادة جميع منسوبي الكلية برعاية وزير الحرس الوطني حفل التخرج، موضحا أن دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ30 بلغ عدد طلابها 91 طالبا، والدفعة الـ35 من طلبة الكلية عدد طلابها 332 طالبا، مبينا أن بلادنا تعيش لحظات استثنائية تتزامن مع بلورة منظومة التحول غير المسبوقة التي تهدف لإصلاح جذري وإيجابي في المجالات كافة.

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وقال: إن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- مستشعرة حجم الأمانة وعظم المسؤولية لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة باعتبارها قلب الإسلام ومهد العروبة.

عقب ذلك ألقى الطالب العسكري عبدالعزيز العنزي كلمة الخريجين عبر فيها عن فخرهم واعتزازهم برعاية وزير الحرس الوطني لحفل تخرجهم وسعادتهم بتحقيق أهدافهم والوصول إلى غايتهم الأسمى في الدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم.

وشاهد وزير الحرس الوطني والحضور العرض العسكري العام الذي أظهر فيه طلاب الكلية مهارات عالية عكست المستوى المتقدم الذي تلقوه من التدريب العسكري والانضباط خلال فترة دراستهم الأكاديمية والعسكرية في الكلية، كما شاهد العرض الخاص الذي قدمه مجموعة من طلبة الكلية، ثم أدى الطلبة نشيد كلية الملك خالد العسكرية، بعد ذلك أجريت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف.

وردد الخريجون قسم الولاء والطاعة بتلقين من قائد كتيبة الطلبة العميد حمود المشيعلي، بعدها أعلن مساعد قائد الكلية للشؤون التعليمية العميد محمد الحبابي النتائج العامة للدفعة وأوائل الخريجين والمتفوقين، حيث سلم الأمير عبدالله بن بندر أوائل الخريجين شهاداتهم كما كرم عددا من منسوبي الكلية الذين انتهت خدمتهم فيها.