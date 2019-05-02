محمد بن مسعود - الدمام - قدم عضو شرف نادي الهلال الأمير الوليد بن طلال التهنئة لنادي التعاون بعد حصول الفريق الكروي الأول على كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن كسب نظيره الاتحاد مساء اليوم الخميس 2/1. وكتب مغرداً : "أهنئ نادي التعاون بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين". الوليد بن طلال يكافىء التعاون بمليون ريال أحمد سرور الخليج 365 2019-05-02 قدم عضو شرف نادي الهلال الأمير الوليد بن طلال التهنئة لنادي التعاون بعد حصول الفريق الكروي الأول على كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن كسب نظيره الاتحاد مساء اليوم الخميس 2/1. وكتب مغرداً : "أهنئ نادي التعاون بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين". Advertisements 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440 11:30 PM قدم عضو شرف نادي الهلال الأمير الوليد بن طلال التهنئة لنادي التعاون بعد حصول الفريق الكروي الأول على كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن كسب نظيره الاتحاد مساء اليوم الخميس 2/1. وكتب مغرداً : "أهنئ نادي التعاون بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين". ، الوليد بن طلال يكافىء التعاون بمليون ريال ،

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