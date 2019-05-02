، "المرور" يحذّر: عدم الوقوف عند "إشارة قف" يستوجب عقوبة لا تقل عن 500 ريال ،

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أكّدت إدارة المرور أن عدم الوقوف تمامًا عند إشارة "قف" الموضوعة في الشوارع؛ يعدُّ مخالفة مرورية عقوبتها لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 وفقًا لجدول المخالفات رقم 4.
ونبَّهت إدارة المرور السائقين بضرورة وقوف المركبة تمامًا عند إشارة "قف" قبل قطع الطريق.
يُشار إلى أن الوقوف على خطّ المشاة والإشارة حمراء؛ يُعدّ من مخالفات تنظيمات السير على الطرق أيضًا، ويعرّض فاعله لغرامة مالية لا تقل عن 150 ريالًا ولا تزيد على 300 ريال.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد كشفت مؤخرًا عن التعديلات الجديدة التي شملت أنظمة المرور، ومن ضمنها جداول المخالفات بفئاتها المختلفة.
وشملت التعديلات جميع فئات المخالفات على النحو التالي: جدول مخالفات رقم 1: غرامة مالية بين 100 – 150 ريالًا؛ جدول مخالفات رقم 2: غرامة مالية بين 150 – 300 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 3: غرامة مالية بين 300 – 500 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 4: غرامة مالية بين 500 – 900 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 5: غرامة مالية بين 1000 – 2000 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 6: غرامة مالية بين 3000 – 6000 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 7: غرامة مالية بين 5000 – 10000 ريال.
"المرور" يحذّر: عدم الوقوف عند "إشارة قف" يستوجب عقوبة لا تقل عن 500 ريالقاسم الخبراني الخليج 365 2019-05-02
أكّدت إدارة المرور أن عدم الوقوف تمامًا عند إشارة "قف" الموضوعة في الشوارع؛ يعدُّ مخالفة مرورية عقوبتها لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 وفقًا لجدول المخالفات رقم 4.
ونبَّهت إدارة المرور السائقين بضرورة وقوف المركبة تمامًا عند إشارة "قف" قبل قطع الطريق.
يُشار إلى أن الوقوف على خطّ المشاة والإشارة حمراء؛ يُعدّ من مخالفات تنظيمات السير على الطرق أيضًا، ويعرّض فاعله لغرامة مالية لا تقل عن 150 ريالًا ولا تزيد على 300 ريال.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد كشفت مؤخرًا عن التعديلات الجديدة التي شملت أنظمة المرور، ومن ضمنها جداول المخالفات بفئاتها المختلفة.
وشملت التعديلات جميع فئات المخالفات على النحو التالي: جدول مخالفات رقم 1: غرامة مالية بين 100 – 150 ريالًا؛ جدول مخالفات رقم 2: غرامة مالية بين 150 – 300 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 3: غرامة مالية بين 300 – 500 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 4: غرامة مالية بين 500 – 900 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 5: غرامة مالية بين 1000 – 2000 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 6: غرامة مالية بين 3000 – 6000 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 7: غرامة مالية بين 5000 – 10000 ريال.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
10:54 PM
في إطار التعديلات الجديدة.. وهذه هي جداول الغرامات لجميع فئات المخالفات
أكّدت إدارة المرور أن عدم الوقوف تمامًا عند إشارة "قف" الموضوعة في الشوارع؛ يعدُّ مخالفة مرورية عقوبتها لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 وفقًا لجدول المخالفات رقم 4.
ونبَّهت إدارة المرور السائقين بضرورة وقوف المركبة تمامًا عند إشارة "قف" قبل قطع الطريق.
يُشار إلى أن الوقوف على خطّ المشاة والإشارة حمراء؛ يُعدّ من مخالفات تنظيمات السير على الطرق أيضًا، ويعرّض فاعله لغرامة مالية لا تقل عن 150 ريالًا ولا تزيد على 300 ريال.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد كشفت مؤخرًا عن التعديلات الجديدة التي شملت أنظمة المرور، ومن ضمنها جداول المخالفات بفئاتها المختلفة.
وشملت التعديلات جميع فئات المخالفات على النحو التالي: جدول مخالفات رقم 1: غرامة مالية بين 100 – 150 ريالًا؛ جدول مخالفات رقم 2: غرامة مالية بين 150 – 300 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 3: غرامة مالية بين 300 – 500 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 4: غرامة مالية بين 500 – 900 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 5: غرامة مالية بين 1000 – 2000 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 6: غرامة مالية بين 3000 – 6000 ريال؛ وجدول مخالفات رقم 7: غرامة مالية بين 5000 – 10000 ريال.
، "المرور" يحذّر: عدم الوقوف عند "إشارة قف" يستوجب عقوبة لا تقل عن 500 ريال ،
المصدر : الخليج 365
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