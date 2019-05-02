، بالصور.. الموسيقار "إدريس" يستكشف المواهب الموسيقية الشابة بجامعة الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد حرص وزارة الثقافة على دعم الموهوبين والارتقاء بقدراتهم للمستوى العالمي

عقد رئيس الفرقة الوطنية للموسيقى الموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس، ورشة فنية بجامعة الطائف، اطلع خلالها على عروض للمواهب الموسيقية الشابة لطلاب وطالبات الجامعة، وأثنى على جهود الجامعة المبذولة لرعايتهم ودعمهم.

ويأتي انعقاد الورشة الفنية الموسيقية بجامعة الطائف كأولى ثمار لقاء وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بمدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والوفد المرافق، والذي تم فيه استعراض مشروعات الجامعة ومبادراتها الثقافية، وإمكانية دعم وزارة الثقافة لجهود الجامعة لتطوير مشروعاتها ومبادراتها الثقافية المختلفة.

وأشاد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، خلال استقباله الموسيقار إدريس، بما اطلع عليه خلال لقائه بوزير الثقافة وقيادات الوزارة من مبادرات ومشروعات وطنية كبرى لتنمية وتطوير قطاعات الثقافة والفنون في المملكة، تفعيلاً لاستراتيجية الوزارة وتوجهاتها التي أعلنت عنها أخيرًا، والتي تجسد تجسيدًا فاعلاً أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ للارتقاء بتلك القطاعات، وجعلها أسلوب حياة، وتحويلها إلى صناعة متكاملة تُسهم في نمو الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.

وأكد حرص جامعة الطائف على تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الثقافة لدعم رؤية وتوجهات الوزارة من جهة، وكذلك للمضي قدمًا في مبادراتها ومشروعاتها الثقافية الخاصة، وفي مقدمتها مشروع أكاديمية الشعر العربي، وجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي، وفرقة الجامعة الموسيقية، وكذلك فرقتها المسرحية، وأندية الفنون في شطري الطلاب والطالبات، وغيرها من المبادرات والمشروعات التي سترى النور مستقبلاً.

وأشاد مدير جامعة الطائف، باهتمام وزارة الثقافة بتطوير قطاع الموسيقى، وحرصها على استكشاف المواهب الشابة ودعمها وتطويرها، مؤكدًا أن الجامعة ممثلة بأكاديمية الشعر العربي، ونادي الفنون، تطمح إلى تطوير مشروع فرقة الجامعة الموسيقية، بالتعاون مع الفرقة الوطنية للموسيقى.

وتمنى الدكتور زمان للموسيقار إدريس التوفيق والنجاح في مهمته الموكلة إليه بإعداد جيل جديد من الموسيقيين السعوديين المحترفين، بقدرات ومهارات عالية تؤهلهم لتقديم عروض موسيقية عالمية داخل المملكة وخارجها.

وأكد رئيس الفرقة الوطنية للموسيقى بدوره أثناء لقائه مدير جامعة الطائف، سعي وزارة الثقافة لتطوير مختلف القطاعات الثقافية في المملكة، عبر التعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة ومنها الجامعات، ولاسيما استكشاف الموهوبين السعوديين من الشبان والفتيات، ودعمهم والارتقاء بأدائهم وقدراتهم للمستوى العالمي.

وأوضح الموسيقار إدريس أن زيارته إلى جامعة الطائف هدفت إلى استطلاع تجربتها لاستكشاف المواهب الموسيقية وتدريبها، والتعرف على الإمكانات الموجودة لتدريب وتطوير مهارات الموسيقيين الموهويين، وما الذي يمكن للوزارة تقديمه للإسهام في تعزيز هذه الإمكانات، معربًا عن تقديره للخطوات التي تحققت في هذا المجال، ومنها تأسيس فرقة الجامعة الموسيقية ونادي الفنون.

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