، "قلاب رمل" يتسبب في مصرع شابين بالقنفذة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" نشرت قبل ٣ أيام شكوى سالكي الطريق

لقي شابان مصرعهما بعد ارتطام سيارتهما بشاحنة نقل الرمل "قلاب" على الطريق الرابط بين محافظة القنفذة ومنطقة عسير، بالقرب من مركز أحد بني زيد؛ ما أدى لوفاتهما في الحال واحتراق مركبتهما؛ نتيجة اصطدامها بالشاحنة التي تعمل باستمرار ضمن سرب لعدد من قلابات نقل الرمل لردم أحد المخططات التابعة لوزارة الإسكان شرق القنفذة.

وكانت "الخليج 365" نشرت قبل ثلاثة أيام شكوى سالكي الطريق بعنوان "شاهد.. أسراب قلّابات الرمال تهدّد حياة سالكي طريق القنفذة - عسير".

وقالوا: إن تلك القلّابات تهدّد حياة المسافرين؛ لأن الطريق يشهد باستمرار حركة مرور عالية، خصوصاً في أوقات الذروة، وطالبوا الجهات الأمنية بمراقبة وتقنين وقت عمل القلّابات وإيقافها عن العمل وقت الذروة؛ حفاظاً على أرواح المواطنين والمقيمين، إلا أن تلك الشاحنات لا زالت تعمل في أوقات الذروة دون توقف؛ ما جعل إحداها تتسبب في مصرع الشابين.شاهد .. أسراب قلّابات الرمال تهدّد حياة سالكي طريق "القنفذة - عسير"