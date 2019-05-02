، شاهد.. اتفاقية تعاون بين "خالد للعيون" وجامعة الفيصل للتدريب العملي والإكلينيكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل تمكين أطباء الامتياز من خريجى الجامعة من التدريب في أقسام المستشفى

وقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وجامعة الفيصل اتفاقية تعاون في مجالات الدراسات والبحوث والتدريب، وذلك ضمن مشروعات الشراكة التي ينفذها المستشفى مع مؤسسات المجتمع المختلفة لدعم قطاع الدراسات والأبحاث والتدريب في مجالات طب العيون المختلفة في المملكة.

وتشمل الاتفاقية تقديم التدريب العملي والإكلينيكي لطلاب كلية الطب في جامعة الفيصل في مجال طب العيون وتمكين أطباء الامتياز من التدريب في أقسام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إضافة إلى إجراء الأبحاث والدراسات المشتركة واستفادة الطرفين من إمكاناتهم وخبراتهم.

يُشار إلى أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعد جهة مرجعية في مجالات طب العيون المختلفة سواء الدراسات والأبحاث أو تدريب الأطباء وتأهيلهم ومنح درجات الزمالة واستمد هذا التميز والثقة من خلال كفاءة الطاقم وتخصصه الدقيق، إضافة إلى تعاونه مع أشهر المستشفيات والمراكز العالمية.