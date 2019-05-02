محمد بن مسعود - الدمام - "السلمي" يحتفل بتخرج نجله "محمد" من الكلية البحرية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02 احتفل سعد الله بن عقيل السلمي بتخرج ابنه الملازم أول بحري"محمد" من كلية الملك فهد البحرية بجدة. 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440 10:50 PM Advertisements احتفل سعد الله بن عقيل السلمي بتخرج ابنه الملازم أول بحري"محمد" من كلية الملك فهد البحرية بجدة. ، "السلمي" يحتفل بتخرج نجله "محمد" من الكلية البحرية ،

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