، المصالح المتقاطعة جمعت "ثلاثي الشر" القطري التركي الإيراني.. غضبوا من تصنيف الحرس "الثوري والإخوان" إرهابيين.. هنا السر! ،

محمد بن مسعود - الدمام - جماعة الإخوان بنظر قطر وتركيا وإيران "شريفة"

على خطى أنقرة وطهران، تضامنت الدوحة لإعلان موقفها الرافض للتوجه الأمريكي لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية موقف معارض واضح سلكه محورالشر "القطري التركي الإيراني" لأنهم يلتقون على هدف واحد والبضاعة واحدة باختلاف الوسيلة، فقطر تستغل وتحتضن قيادات الإخوان لتحقيق مآربها بالمنطقة، وتستخدم هؤلاء للإضرار بجاراتها وتهديد مصالحهم حتى تلقت نبأ تصنيفهم بصدمة بالغة لم تكن ضمن حساباتها، وهي الورقة التي تُلوح بها الدوحة كل حين.

والمتابع لحالة "ثلاثي الشر" يجد كثيرًا من التقاربات والتناغم الذي يجمعهم بكثير من الملفات، فباتوا يلتقون على خطوط عريضة من المصالح المتقاطعة على اختلاف التوجه وإن كان متقاربًا نسبيًا، فلم تمض أشهر قليلة على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل البيت الأبيض، وهو القرار الذي رفضته الدول نفسها قطر وتركيا واستنكراه على الرغم مما يقوم به الذراع العسكري الإيراني من حروب دامية وقتل لملايين الأبرياء في مناطق عربية كسوريا وغيرها مع سجله الحافل بجرائم إبادة التي ترتقي لتُكيّف كجرائم حرب مُحرمة دوليًا بحسب منظمات حقوقية وإنسانية وتنفق عليه طهران جزءًا من دخلها القومي ليدير عملياتها العسكرية في مناطق الصراع.

واليوم مع توجه الإدارة الأمريكية لتصنيف الإخوان كحزب إرهابي خرجت الأفاعي نفسها باختلاف أنواعها تستنكر وتستغرب !! فما الذي جمعهم على رفض تصنيف الحرس الثوري والإخوان كمنظمات إرهابية؟

الجواب حسب ما يراه مراقبون بأن هذا الثلاثي تجمعه شهوة التوسع وبسط النفوذ والبحث عن زعامة إسلامية وهمية،فإيران تحاول استحلال عواصم كبرى على حساب حمام الدم العربي، ولها أذرع عسكرية تحارب عنها بالوكالة باليمن، وهناك تركيا وخططها "الأردوغانية" التي أحكمت قبضتها على قطر وعينها على السعودية لإرهاصات تاريخية وأحقاد متوغلة في نفوسهم بعد طرد الأجداد العثمانيين من الجزيرة العربية .!!

وهنا قطر التي تدفع الأموال بسخاء لشركات العلاقات الدولية لتحسين صورتها دون جدوى، وتستخدم "الجزيرة" وآلات إعلامية أخرى لتقديمها عربيًا وإقليميًا لكن كل الخطط باءت بالفشل فالحراك الذي يقوده ترامب وإدارته يأتي عكس أمواج الدوحة وحلفائها!!

لذلك لم يكن مستغربًا اتحاد المواقف بين "محور الشر" تجاه الجماعات الإرهابية فأردوغان يحتضنهم ويستخدمهم كيفما يشاء، وهو الشخصية "البرغماتية" النفعية التي تبدل جلدها صباحًا ومساءً فيتعهد لهم بالنهار بالأمان وبالليل يُسلمهم لدولهم مثل ما سلّم بعضهم لحكومة مصر، وقطر كذلك تفتح لهم الأبواب السياسية والتلفزيونية لكنها بالطبع ستتبرأ منهم لو تم تصنيفهم رسميًا، فقطر لا تهمها الديمواقراطية ولا الإنسان، فمن سحبت جنسيات مواطنيها وصادرت حقوقهم لا يستبعد منها التلون حتى باتت قضية "جناسي الغفران" عابرة للحدود وملفًا ساخنًا يلاحق الدوحة في المحافل الدولية، كذلك من وقف مع الحرس الثوري المتطرف حامل لواء الطائفية وينطلق من أيدولوجيا عسكرية ومذهبية، وجعل "الجزيرة" دكانًا يرتاده زعامات الجماعات المتطرفة كجبهة النصرة وداعش وقبلهم أسامة بن لادن سيقف مع الإخوان المسلمين ، وقد تصبح هذه الجماعة "شريفة" حسب المنظور القطري.