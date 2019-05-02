، "الزهراني" يطالب بتجريم مخالفات المطاعم والمطابخ وتحويلها إلى"النيابة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن الغرامات البسيطة لا ترتقي لمستوى الضرر الذي يلحق بالمستهلكين

طالب الكاتب والإعلامي سعيد بن عبدالله الزهراني، وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن تُحرك الدعاوى الرسمية ضد"المطاعم" التي تنتهك حقوق المستهلكين من سوء تخزين للمواد الغذائية، وعدم الالتزام بأدنى مستويات النظافة، وجلب اللحوم والدواجن التي قد تكون مريضة أو مجهولة المصدر، واستخدام الأدوات التي يعلوها الصدأ.

وتفصيلاً، أشار "الزهراني" إلى أن الكثير من المطاعم ليس لديها أدنى اهتمام بصحة وسلامة المستهلك، موضحًا أن على وزارة الشؤون البلدية الإسراع في إلزام كل المطاعم والمطابخ بأن يكون إعداد الطعام وثلاجات حفظ اللحوم واضحة أمام العملاء حتى نستطيع الارتقاء بسلامة الغذاء في كل المطاعم.

وأكد "الزهراني" أن الكثير من المطاعم بعيدة عن الرقابة، كما أن بعضها تقوم بالتخزين في مستودعات غير نظامية داخل الأحياء ، كما تقوم بإعداد الطعام في مواقع خارج المطاعم قد تفتقر لأدنى مستويات النظافة، مطالبًا بضرورة تصنيف مخالفات بعض المطاعم وبالذات التي تمس سلامة المستهلك إلى جريمة من الجرائم التي يجب مقاضاة أصحابها ومن يعمل فيها بالطرق النظامية من خلال النيابة العامة والمحاكم.

وأضاف: أن النظام الحالي المتمثل في تطبيق غرامات بسيطة لا ترتقي إلى مستوى الضرر الذي لحق بالمستهلكين يؤدي إلى استمرار مثل هذه السلوكيات والتصرفات التي تستهدف صحة الإنسان بالضرر.

جاء ذلك بعدما نشرت "الخليج 365" خبرًا حول ضبط الأمانة بالطائف لـ ٢٠٩٧ رأسًا للأغنام الفاسدة ومجهولة المصدر، كانت مخزنة بطريقة غير نظامية بمستودع يتبع لأحد مطاعم المحافظة.