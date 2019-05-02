، "هندسة تخطيط المدن" تضع "إسراء نحاس" من أوائل المهندسات بأمانة العاصمة المقدسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: لا فارق ولا تمييز بين الرجل والمرأة في العمل البلدي

أعربت المعمارية "إسراء بنت فؤاد نحاس"، التي تعد من أوائل المهندسات المعماريات السعوديات الملتحقات بالعمل في نطاق الأعمال البلدية بأمانة العاصمة المقدسة؛ عن سعادتها واعتزازها وافتخارها بالعمل في أطهر البقاع، مؤكدةً أنه لا مجال لخلق الأعذار في الوقت الراهن؛ فالمرأة السعودية قادرة على الوصول إلى الهدف المنشود في شتى المجالات.

وقالت "نحاس"، التي تحمل ماجستير في تخطيط المدن في تصريح لـ"الخليج 365": "المرأة السعودية تحظى برعاية كبيرة من ولاة الأمر - رعاهم الله - ولا ينقصها سوى إتاحة الفرصة، ومتى ما تحقق ذلك ستثبت وجودها ومكانتها للمشاركة في الوظائف الحكومية أو الأهلية، ومن خلال الدعم الذي تجده في الآونة الأخيرة أصبح المجال خصباً لإبراز إبداع المرأة في مجال الهندسة والمجالات التخصصية الأخرى؛ تحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030".

وأضافت: "لا يوجد فارق ولا تميز في المجال الوظيفي بين الرجل والمرأة، وخاصة في العمل البلدي، إلا بالعلم والعمل والجد والاجتهاد، والمرأة هي شقائق الرجل، جميعنا أبناء وبنات هذا البلد ونسعد بخدمة وطننا في أي مجال، وعن نفسي فإنني أؤمن بقدراتي العلمية والفنية وقدرة المرأة السعودية للمشاركة العلمية والعملية للنهوض ببلادنا الحبيبة، وتحقيق الريادة التي كان عليها الأجداد من المسلمين الأوائل الذين سادوا العالم بعلمهم وإبداعاتهم في شتى المجالات الهندسية على وجه الخصوص؛ لما للعمارة الإسلامية من طابع ريادي ما زال مشهوداً في كل بقاع الأرض".

وتابعت: "في الوقت الراهن لا مجال لخلق الأعذار؛ فالمرأة السعودية قادرة على الوصول إلى الهدف المنشود في شتى المجالات بعد أن ذُلّلت الصعاب أمامها بالقرارات الإيجابية التي صدرت مؤخراً، وأصبحت المشاركة واجباً وطنيّاً، وها نحن بدأنا المشاركة ونتمنى أن نكون عند حسن ظن ولاة أمرنا، ونسأل الله التوفيق والسداد وبلوغ سبل الرشاد".

وذكرت "نحاس" أنها حاصلة على بكالوريوس وماجستير في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن، من جامعة نورث استرن بالولايات المتحدة الأمريكية، بولاية ماساتشوستس ببوسطن سنة 2014، وقد أمضت قرابة أربع سنوات في انتظار الوظيفة وهو ما تحقق لها مؤخراً.

وعن دور وتشجيع أسرتها لها، قالت "نحاس": "ولله الحمد، فقد حظيت بدعم وتشجيع كبير من أسرتي في توفير المناخ المناسب لدراسة الهندسة؛ حيث كان والدي المهندس المدني فؤاد أحمد محمد نحاس - رحمه الله - هو الداعم الأساسي في كل مراحل حياتي، وبخاصة عندما درست الهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ووالدتي الغالية التي وقفت بجانبي لإكمال دراستي حتى بعد وفاة والدي، وكانت تتحمل كل المصاعب وقسوة الطقس والغربة من أجل حصولي على الشهادة الهندسية، وكلمة الشكر لا توفيهم حقهم أبداً، وأتمنى أن أحقق كل أمانيهم. مقدمةً شكرها لأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على دعمه وتشجيعه المتواصل للنهوض بالخدمات البلدية المقدمة في أطهر البقاع وفق أعلى المقاييس".

ولفتت إلى أن طبيعة عملها في إدارة التخطيط الحضري بأمانة مكة تكمن في الاطلاع على المعاملات ودراستها وإيجاد حلول وخطط لحل المشاكل التي تعتري طالب الخدمة في أسرع وقت، إلى جانب مشاركتها في لجنة تجميل مكة المكرمة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة عيّنت مؤخراً سعوديتين؛ هما: المهندسة إسراء بنت فؤاد نحاس، والمهندسة هناء عبدالله باقديم، بوكالة الأمانة للتعمير؛ ضمن الخطوات التطويرية لمشاركة المرأة في أعمال البلدية.