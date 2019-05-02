“العقاري” يُودع أكثر من 800 مليون ريال لمستفيدي القرض المدعوم

أعلن صندوق التنمية العقارية، إيداع 877.7 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر أبريل 2019، منها 143.5مليون ريال دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، و734.2 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين.
وأوضح الصندوق أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم”، ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة”، بلغت ثلاثة مليارات و711.2 مليون ريال، منذ بداية التحول وحتى أبريل 2019. وأكد أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم” منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى أبريل 2019، بلغت نحو 704.1 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة” نحو ثلاثة مليارات و7.1 مليون ريال، تقدم كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.
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