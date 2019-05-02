أكد برنامج حساب المواطن ان صرف الدعم يتم بناءً على معايير الإستحقاق وفقاً لدخل الأسرة وعدد افرادها واعمارهم. واكد البرنامج ان كل مستفيد يمكنه معرفة قيمة الإستحقاق من خلال حاسبة الدعم التقديرية ،وذلك على الرابط التالي : هنا

جاء ذلك رداً على مستفيد وجه سؤال اليوم الخميس بإمكانية زيادة دعمه 7 ريالات فقط ، غير انه لم يذكر السبب وراء تحديد هذا المبلغ بعينه.

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كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يطالب بزيادة دعمه 7 ريالات فقط.. وحساب المواطن يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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