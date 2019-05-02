ملخص مباراة التعاون و الإتحاد

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. حصل فريق التعاون على كأس خادم الحرمين الشريفين، لأول مرة في تاريخه بعد فوزه، يوم الخميس، على الاتحاد 2-1في النهائي الذي جمعهما على ملعب الملك فهد الدولي امام أكثر من 58 ألف متفرج.

سجل للتعاون طلال العبسي في الدقيقة 55 ، ليندر توامبا هدف الفوز عند الدقيقة 90، بينما سجل للاتحاد ألكسندر بريجوفيتش في الدقيقة 32





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