إمارة عسير تعلن إغلاق عقبة ضلع جزئياً.. وتحدد أوقات عودتها لطبيعتها

أعلنت إمارة منطقة عسير، اليوم الخميس، إغلاق عقبة ضلع جزئياً لاستكمال أعمال الصيانة.

وقالت إمارة عسير، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، إن العقبة ستغلق لمدة ٧ أيام، تبدأ من الخامسة والنصف فجر الاثنين ١ رمضان حتى التاسعة صباحًا، على أن ينتهي الإغلاق في التاسعة صباح الأحد ٧ رمضان ١٤٤٠هـ.

وأشارت إلى أن الإغلاق سيكون في منطقة العمل فقط، قبل النفق الثاني للقادم من أبها، وقبل تقاطع الغيناء للقادم من مركز مربة، معبرة عن اعتذارها لعابري الطريق، مطالبة بالتعاون لاستكمال أعمال الصيانة في الوقت المحدد.

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وكانت وزارة النقل بمنطقة عسير، أغلقت في فبراير الماضي، عقبة ضلع، حتى يتمكّن رجال الصيانة من الانتهاء من أعمالهم بكفاءة عالية وسرعة تعيد الحالة المرورية لطبيعتها بعد ذلك.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في فرع وزارة النقل عبدالله عسيري أن الفرع قام هذا اليوم بإزالة كميات من الصخور المعرضة للسقوط في الطريق عن طريق التفجير والتي كانت من الممكن أن تؤدي إلى إصابة مستخدمي طريق أبها- الدرب رقم (١٠) (ضلع)؛ لضمان سلامة المركبات وقائديها.

ودعا فرع وزارة النقل إلى ضرورة تقيد السائقين بفترات الإغلاق وسلوك الطرق البديلة حفاظاً على سلامة الجميع.

