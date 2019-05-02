أمير جازان يصدر قرارًا بعدة تكليفات في ديوان ومحافظات المنطقة

أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز قرارًا إداريًّا يقضي بعدة تكليفات في ديوان ومحافظات المنطقة، بما يتماشى مع حرص مسئولي الأمانة على تطوير الجانب التنموي بالمحافظات والمراكز.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمنطقة، عادل بن أحمد الزائري أنه تم تكليف كل من :نزال بن عبدالله العتيبي، مديرًا لإدارة الموارد البشرية، ومحمد بن خالد الدلقان، مساعدًا لمدير الإدارة المالية، وموسى بن يحيى بدري للعمل بمحافظة أبوعريش، وعيسى بن عبده عقيلي للقيام بأعمال محافظ العيدابي، إضافة إلى فهد بن مترك القحطاني للعمل بإدارة الشئون الخاصة، ومفرح بن محمد المقصودي، لرئاسة مركز عتود.

وأكد الزائري أن التكليفات تأتي في إطار حرص أمير منطقة جازان نائبه، وسعيهما الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة بديوان الامارة والعمل على تطوير الجانب التنموي بالمحافظات والمراكز، وتلبية لخدمة الوطن والمواطن، فيما أعرب المكلفون عن اعتزازهم بثقة المسئولين، وما تمثله من حافز معنوي؛ لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

وفي سياق ذي صلة، أكد مدير عام التخطيط والتطوير بالإمارة معين الهويدي، الحرص والاهتمام بتدريب موظفي الجهات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى منسوبي الإمارة والتحاقهم بدورات متخصصة بمجال عملهم ومنها الحلقة التطبيقية التي نُظمت بعنوان «إدارة الأداء الوظيفي»، والتي استهدفت القيادات الإدارية بالمنطقة؛ بما يسهم في تطوير قدراتهم العملية وإكسابهم مهارات جديدة في إدارة الأداء الوظيفي.