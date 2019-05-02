صحة الطائف تعتمد خطتها لخدمة المعتمرين والزوار

اعتمد مدير الشؤون الصحية بالطائف، صالح بن سعد المؤنس، خطة الطوارئ العامة التي سيتم العمل بها خلال شهر رمضان؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين على مختلف الطرقات في طريقهم إلى مكة وحتى عودتهم غانمين سالمين بعد أدائهم مناسك العمرة والزيارة.

وأوضح مدير الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، سعيد بن عبدالله الزهراني، أن الخطة تعمل على رفع الجاهزية في أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات المرجعية والطرفية لمواجهة أي طارئ، وتدعيم المستشفيات بما تحتاجه من التجهيزات لمواجهة الضغط المتوقع، وتشغيل مركز صحي العطيف على مدار الساعة لخدمة عابري طريق الرياض، وتجهيز فرق طبية في جميع المستشفيات للتحرك الميداني في حالة الحاجة لها أو الطلب من خلال العمليات الموحدة أو عمليات الهلال الأحمر.

وأضاف الزهراني أن الخطة تشتمل كذلك على تحريك فرق طوارئ جوالة في فترات الذروة، وتزايد الزحام على الطرقات، كما تتضمن الخطة العمل على توفير كميات من الدم ومشتقاته في بنك الدم المركزي وفي المستشفيات تحسبًا لأي طارئ.

وأكد مدير الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، مراعاة تفعيل الجانب التوعوي والوقائي. كما روعي الدعم اللوجستي للفرق الميدانية من خلال تجهيز الورشة المتنقلة بطاقمها لمواجهة أي أعطال في سيارات الطوارئ والإسعاف بمختلف أنواعها.

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وقال الزهراني إن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث، ترتبط بالعديد من الجهات لاسلكيًّا وهاتفيًّا؛ من أجل سرعة تبادل وتمرير البلاغات المختلفة؛ حيث ترتبط بالمركز الوطني للعمليات الموحدة، وعمليات الهلال الأحمر بالمنطقة، إضافة إلى ربط سيارات الإسعاف بشبكة لاسلكية ونظام لتتبع المركبات .

وأقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي، قبل أسبوع - ممثلة في قسم التدريب بمنطقة مكة المكرمة - الدورة الثانية لإعداد المدربات على برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف، أنه من منطلق نشر الثقافة التوعوية بأهمية الإسعافات الأولية، فقد نظمت إدارة التدريب برامج إعداد للمدربين والمدربات في محافظة الطائف سعيًّا منها لزيادة عدد الدورات لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لكلا الجنسين.

وأوضح الثبيتي أنه سيتم في نهاية الدورة اعتماد المدربين والمدربات على برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، بعد تأهيلهم وإعدادهم الإعداد المناسب، والذي يؤهلهم لممارسة التدريب بالشكل الممتاز وحصولهم على شهادة مدرب معتمد من هيئة الهلال الأحمر السعودي.