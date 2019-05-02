تشغيل أول مستشفيين وطنيين بكادر تمريض سعودي كامل

أعلنت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف، تشغيل أول مستشفيين بكادر تمريض سعودي بنسبة 100%، في إطار خطة المملكة لتوطين المهن والأعمال الفنية.

وقال مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة، الدكتور حسن بن علي الشهراني: «نجحنا في تشغيل أول مستشفيين في المملكة بكادر تمريض سعودي بنسبة 100%، وهما مستشفيا «صوير العام»، و«الأمل للصحة النفسية» بالجوف، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي وفق رؤية المملكة 2030، والتي تؤكد دعم الكوادر الوطنية وتمكينها».

وأضاف الشهراني: «إننا اليوم نمتلك طواقم تمريضية مؤهلة ومدربة وذات إمكانات عالية لا تقل عن مثيلاتها من الجنسيات الأخرى»، كما أننا نبذل جهدنا لتشغيل بقية المستشفيات بأيدي أبناء وبنات الوطن، ونتطلع؛ لأن يكون ذلك في كل التخصصات وليس التمريض فقط.

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وقدَم الشهراني شكره وتقديره للطواقم التمريضية بصحة الجوف، ولجميع زملائه لما يبذلونه من جهود لخدمة المرضى والمراجعين، كما خص بالشكر أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي على دعمهما للقطاع الصحي، وكذا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، متمنيًّا للجميع دوام الصحة والعافية.

وفي إطار خطة المملكة لتوطين المهن والتخصصات النادرة، تعمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع الجامعات السعودية على تنظيم وتوجيه المخرجات التعليمية نحو التخصصات الصحية؛ حيث هناك سعي خلال السنوات المقبلة للاقتراب من تو﻿﻿طين القطاع الصحي بالكامل، وخفض معدل البطالة بين المواطنين، فضلًا عن تقليص الاعتماد على الكوادر الأجنبية الطبية.

وفي وقت سابق، تم الاجتماع مع عمداء الكليات الصحية في المملكة لوضع الخطط والبرامج المناسبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى رفع جودة وكفاءة البرامج التعليمية في التخصصات الصحية وتحفيز الشباب للإقبال عليها، مثل الصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض.