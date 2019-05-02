محافظ خميس مشيط يستقبل فريق عمل (لتكن لك إرادة)

استقبل محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط صباح اليوم فريق عمل (لتكن لك إرادة) من الجهات الحكومية ومجلس شباب عسير والقطاع الخاص بالمحافظة والتي أطلقها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال للوقاية من المخدارت والذين قدموا للسلام على سعادته وتقديم هدية بهذه المناسبة وهي عبارة عن لوحة بالقط العسيري تحمل أسماء الجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالحملة وذلك كرسالة من الفن التشكيلي للوقاية من آفة المخدرات ،

واستمع محافظ خميس مشيط إلى شرح عن اللوحة من الفنان التشكيلي مريع عسيري ،والفنانة التشكيلية غلا أبوشراره .