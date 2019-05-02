السعودية اليوم / المستشار الخاص والمشرف على مكتب أمير الرياض يحضر حفل سفارة إريتريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها



الرياض 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز مساء اليوم، الحفل الذي أقامته سفارة إريتريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل القائم بأعمال سفارة إريتريا لدى المملكة ويني قيريز وعدد من أعضاء السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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22:13ت م

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