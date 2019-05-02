السعودية اليوم / مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين يدعو الدول العربية لتوفير الدعم للخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع التعليم / إضافة ثانية وأخيرة



ووجه المجلس الشكر للبنك الإسلامي للتنمية على تمويله إنشاء مدرستين في القدس المحتلة بالتعاون مع الحكومة النرويجية، واتحاد مجالس أولياء أمور الطلبة في مدينة القدس المحتلة على الدور المهم في مواجهة تهويد التعليم في المدينة وخصوصًا رفضهم لإغراءات بلدية الاحتلال استقطاب أبنائهم إلى مدارسها أو في برنامج التعليم الإسرائيلي فيها.

كما طالب باستمرار دعوة الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بمواصلة فضح الأخطار الناجمة عن إقامة جدار الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأثيره المدمر على مختلف مناحي الحياة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني وخاصة العملية التعليمية التعلمية.

ووجه المجلس الشكر للدول العربية التي تعامل أبناء فلسطين في مجال التعليم معاملة أبنائها، ودعوة الدول العربيـة الأخرى لمعاملتهـم نفـس المعاملـة في المجال التعليـمي والتربوي، ودعا الدول العربية إلى زيادة عدد المنح المخصصة لأبناء فلسطين في جامعاتها ومعاهدها ومراكزها المهنية والتقنية وزيادة حصة أبناء القدس في هذه المنح، والتأكيد على ضرورة مواصلة المجتمـع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين حتى حل قضيتهم وفق ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، ودعوة الأمم المتحدة والدول المانحة مواصلة دعم تمويل الموازنة العامة للأونروا والتعبير عن القلق العميق بشأن الأزمة المالية التي تعانيها موازنة وكالة الغوث الدولية (الأونروا) وآثارها السلبية على كافة خدماتها الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين وخاصة الخدمات التعليمية في مناطق عملياتها الخمس .

ورحب المجلس برغبة دولة فلسطين استضافة أعمال مجلس الشؤون التربوية في دورته (82) على أرض دولة فلسطين، وكلّف المجلس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إعداد دراسة عن سبل توفير آليات لحماية المدارس في مدينة القدس المحتلة بكافة المجالات القانونية والإعلامية والمالية على المستوى الإقليمي والدولي وعرضها على الدورة القادمة للمجلس، ودعوة مراكز البحث والجامعات العربية لتوجيه البحوث والدراسات نحو موضوع التحريض ضد العرب والمسلمين في المناهج الإسرائيلية ودعوة الناشرين العرب لدعم نشر تلك الأبحاث وتسليط الضوء على هذا الموضوع وذلك لخطورة هذا الأمر وتداعياته، وتقديم الشكر للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) على جهوده الاستثنائية التي أسهمت في استمرار عمل المؤسسات التعليمية في مناطق عمل الوكالة الخمس في ظل ظروف مالية غاية في الصعوبة لا سيما بعد قرار الإدارة الأمريكية بوقف تمويل الوكالة.

وأوصى الاجتماع، بعقد الدورة (81) لمجلس الشؤون التربوية والاجتماع المشترك الـ(29) بين مسؤولي التعليم في وكالة الأونروا ومجلس الشؤون التربوية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل.

//انتهى//

21:24ت م

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