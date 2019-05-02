السعودية اليوم / وزير الدفاع الكويتي يلتقي نظيرته البريطانية



لندن 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم, وزيرة الدفاع البريطانية المعينة حديثاً "بيني موردنت".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها, بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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21:03ت م

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