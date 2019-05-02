السعودية اليوم / اليونيسف: حملات التلقيح هذا العام تصل إلى 34 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



الأمم المتحدة 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

أفادت منظمة اليونيسف، أنها تمكنت مع شركائها من الوصول بحملات التلقيح من الأمراض إلى أكثر من 34 مليون طفل، منذ بداية العام، في مناطق النزاعات أو التي تستضيف لاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت المنظمة في بيان صحفي صدر عنها اليوم: إن اللقاحات تحمي الأطفال من الأمراض والموت، مشددةً على أهميتها لتكون بداية حياة الطفل صحية.

وأكدت أن الأطفال الذين يحتاجون للقاحات وخاصة في مناطق النزاع هم الأقل حظاً من حيث الحصول عليها.

ووفق اليونيسف يعيش طفل واحد من بين كل خمسة أطفال في المنطقة، إما في مواقع النزاع أو في بلدان متأثرة بالنزاع، مشيرةً إلى أن الأطفال غير المحصنين أو الذين لا يتلقون الجرعات الضرورية، يتعرضون للإصابة بأمراض خطيرة وحتى للموت.

ودعت إلى اتخاذ عدد من التدابير الفورية لإيصال اللقاحات المنقذة للحياة إلى كل طفل في المنطقة، ومن ذلك ضمان أطراف النزاع وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وغير مشروط كي يحصل جميع الأطفال على التلقيح، ووقف الهجمات على طواقم الصحة، وحماية سلسلة تبريد اللقاحات في جميع الأوقات للحفاظ على صلاحيتها.

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21:01ت م

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