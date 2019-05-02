السعودية اليوم / بلدية صامطة تنفذ حملات تفتيشية قبيل شهر رمضان المبارك



صامطة 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة صامطة حملات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التي تتعلق بصحة المستهلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" المتواصلة من قبل أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة، أن الفرق التفتيشية صادرت خلال الأسبوع الحالي أكثر 890 كيلو جرامًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وطبقت اللوائح والأنظمة بحق أصحاب المحلات المخالفة، وأغلقت ستة محلات.

وأشار إلى أن الجولات تجري على مدار الساعة لمتابعة أي مخالفات من قبل أصحاب المحلات والباعة الجائلين، داعيًا المواطنين للتعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الرقم الموحد 940. // انتهى //

20:38ت م

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