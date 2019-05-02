السعودية اليوم / محافظ الحرث يتفقد سير العمل بمدني المحافظة



الحرث 27 شعبان 1440 هـ الموافق 02 مايو 2019 م واس

زار محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي اليوم، إدارة الدفاع المدني بالمحافظة للوقوف على سير العمل، والتقى مدير الإدارة الرائد محمد بن طاهر شوك.

وتفقد المحافظ الشعب والأقسام التابعة للإدارة، مستمعًا إلى شرح مفصل عن مهام الدفاع المدني وما يقدمه من خدمات للمواطن والمقيم، كما تم الاطلاع على السيارات والآليات والمعدات الفنية الحديثة التي توفرها المديرية العامة للدفاع المدني لرجال الإطفاء، من أجل القيام بمهامهم خلال عمليات الإطفاء والإنقاذ.

وبحث الألمعي خلال الزيارة، استعدادات مدني المحافظة لمواجهة الأمطار والسيول، مؤكدًا على تكثيف برامج الوقاية واتخاذ الاحتياطات اللازمة في كل ما يخص سلامة الأرواح والممتلكات، والوقوف على مستوى الأداء وتفقد التجهيزات الفنية والميدانية والآلية، ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ يتطلب تدخل فرق الدفاع المدني.

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20:26ت م

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