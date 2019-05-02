انت الان تتابع تفاصيل خبر نصر الله مستهزئاً: إهانة ترامب للملك سلمان حرقت قلبي عليه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 09:51 مساءً - سخر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الخميس، مما وصفها بـ"بهدلة" (إهانة) الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسعودية وعاهلها الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال نصر الله، خلال كلمة في ذكرى اغتيال القيادي في الحزب، مصطفى بدر الدين: "الواحد (ترامب) بيطلع بيحترم أصدقاءه ويشكرهم، لكن كل يوم ببهدلهم".

وتابع: "أنا بدي أكون شفاف، أنا ما بحب الملك سلمان، وبكرهه من أعماق قلبي، لكن وأنا بتسمّع على ترامب، حرقني قلبي عليه (الملك سلمان)"، متسائلاً باستنكار: "إلى هذه الدرجة المسح والانسحاق؟".

وأضاف: "وين العروبة، وين الإسلام والقبائل، والحرمين الشريفين، وين العشائر والقبائل، وين السيف اللي بيرقصوا فيه.. ولا كلمة؟ (..) بأي حق بتجيب (بتدفع) 450 مليار دولار من أموال المسلمين وبتعطيهن لترامب (..) ترامب أهان مملكتكم وملككم".

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وكان الرئيس الأمريكي قال، في لقاء جماهيري بإحدى الولايات قبل أيام، إنه اتصل بالملك سلمان، وأبلغه بضرورة دفع الأموال مقابل دفاع الجيش الأمريكي عن السعودية.

وأشار ترامب إلى أن تحصيل 450 ملياراً من السعودية أسهل من الحصول على أجرة متجر، في مكان سيئ بمدينة نيويورك، على غرار الصفقات والأموال التي دفعتها الرياض لواشنطن، في مايو 2017.

وهذه لم تكن المرة الأولى التي يطالب فيها ترامب السعودية بدفع الأموال مقابل الحماية، إذ تكرر الأمر نحو خمس مرات في تصريحات مختلفة، مدّعياً بأن واشنطن تحمي الرياض من خطر طهران.