انت الان تتابع تفاصيل خبر أسماء عالمية تحل ضيفة على دورة "رمضانية" بالكويت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 09:51 مساءً - أكدت اللجنة المنظمة لدورة الراحل "عبد الله مشاري الروضان" الرمضانية لكرة الصالات في الكويت مشاركة نجوم عالميين وعرب كبار في نسختها الـ40، التي ستنطلق بداية شهر رمضان، كاشفة أيضاً عن مشاركة مرتقبة لأندية خليجية وعربية عريقة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا، عبد الله الروضان، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن الدورة الرمضانية ستعرف مشاركة الكرواتي لوكا مودريتش، والإيفواري ديدييه دروغبا، وأسطورة روما الإيطالي فرانشيسكو توتي، إضافة إلى نجم الكرة الليبية طارق التايب.

وتُوّج مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، كما أن دروغبا يُعد أحد أفضل الأسماء التي أنجبتها القارة السمراء، في حين يُعد توتي "أيقونة" الوفاء بعدما قضى كامل مسيرته في ملاعب الكرة بقميص "ذئاب" روما.

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وعرفت النسخة السابقة من الدورة الرمضانية مشاركة الثلاثي؛ البرازيلي ريكاردو كاكا، والإيطالي أندريا بيرلو، والفرنسي كريم بنزيما، في حين حضر "الرسّام" الإسباني أندريس إنييستا في النسخة الـ38.

وشدد "الروضان" على مشاركة عدد آخر من كبار لاعبي العالم والعرب والكويت، لافتاً إلى أن الدورة الرمضانية، التي تقام برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الجابر الصباح للعام الثامن توالياً، ستشهد تكريم ثلاثة أجيال مختلفة ارتبطت بالدورة من إعلاميين ومنظمين وجماهير.

وأشار إلى أن الدورة ستعرف مشاركة 36 فريقاً، منها 12 فريقاً عربياً يُمثلون أبطال دوريات السعودية وليبيا والأردن والبحرين في كرة الصالات، كما ستقام بطولة خاصة للبراعم بمشاركة 80 فريقاً كما جرت عليه العادة.