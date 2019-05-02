السعودية | الملك سلمان يرعى المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:06 مساءً, 2 مايو 2019 م
رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مساء اليوم، المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي، التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض بين فريقي التعاون والاتحاد .
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الاستاد، كان في استقباله – رعاه الله -، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وكبار مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
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