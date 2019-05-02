صور.. عمالة أجنبية تدير محلات عطور بسوق طيبة بالرياض

2019-05-02

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- الرياض

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365“، عدداً من العمالة الأجنبية تدير محلات لبيع العطور بسوق طيبة بمدينة الرياض، في مخالفة صريحة لقرار التوطين.

“متابعات الخليج 365” أخذت جولة ميدانية على بعض المحلات والتي يعمل فيها نساء، تمّ رصد بعض العمالة التي تدير تلك المحلات حيث يتم وقوفهم خارج المحل في انتظار الزبون عندما يدخل المحل، وبعد اختيار الزبون لأي نوع من العطور يتم استدعاؤه من قِبَل الموظفة من أجل أن يتفاوض مع الزبون كونه هو صاحب المال والمخول في البيع والشراء، إما برفع السعر أو تخفيضه وأصبح دور الموظفة كنوع من الديكور تتحكم فيه تلك العمالة.

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ومن خلال تلك الجولة التقت “متابعات الخليج 365” بعدد من السعوديات حيث تم طرح بعض الأسئلة عليهم ومناقشتهم بخصوص تطبيق القرار هل تم تطبيقه؟ وهل تم استبدال الأجنبي بسعودية أو سعودي؟ فكان الرد من بعضهن أنه لازال للأجنبي وجود في العمل في هذا المجال وغيرة ويملكون المحلات ويديرونها ولم يتقيدوا بقرار التوطين والتأنيث.

وأما البعض منهن فامتنع عن الإجابة خوفاً أن يتم وصول الخبر لتلك العمالة ويتم فصلهم وعند طرح سؤال آخر هل الجهة المسؤولة عن تطبيق القرار تقوم بجولات مفاجئة أجاب البعض بالقول إن الجولات قليلة ويأتون في أوقات معتادة يعرفها العمالة ولا يتواجدون فيها، كما ناشدوا الجهة المسؤولة عن القرار أن تكثف الجولات من أجل كشف المستور وحصولهن على مجال في تملك هذه المحلات والعمل فيها بدلاً من العمالة الأجنبية ومحاسبة كل شخص متستر عليهم.