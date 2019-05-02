2019-05-02

مجلس الشيوخ يفشل في إبطال فيتو ترمب ضد وقف الدعم للتحالف في اليمن

متابعات الخليج 365 - متابعة

فشل مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، في إبطال فيتو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي أوقف قراراً يطالب بوقف الدعم للتحالف في اليمن.

يُذكر أن ترامب استخدم قبل أسبوعين حق النقض (الفيتو) ضد قرار تبنّاه الكونغرس؛ يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن في حرب التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية باليمن.

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وقال ترامب: “هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يُعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين، في الوقت الحالي وفي المستقبل”.

وتابع قائلًا بحسب ذات البيان: “كما أن هذا من شأنه إلحاق الضرر بالسياسة الخارجية الأمريكية”.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب : “من واجبي إعادته (القرار) إلى مجلس الشيوخ بدون موافقتي”.

واعتبر ترامب أن قرار الكونغرس “يؤثر سلباً على جهودنا المستمرة لمنع الإصابات بين المدنيين، ومنع انتشار “التنظيمات الإرهابية “مثل “القاعدة” في شبه جزيرة العرب وتنظيم “داعش”، ويشجع “نشاطات إيران الخبيثة في اليمن”.