رابط التسجيل في الدورات الصيفية للمعلمين والمعلمات 1440 str t4edu

تدشين رابط التسجيل في الدورات الصيفية للمعلمين والمعلمات 1440 بمدارس التعليم العام، والذي يوضح محتوى البرامج التدريبية الصيفية، للاستفادة من واستثمار أوقات فراغ شاغلي الوظائف التعليمية خلال فترات الاجازة الصيفية، وفترات العودة والفترات الهادئة، لتحسين مستوياتهم بما يعود بالنفع على تطوير الأساليب التعليمية والتربوية، والذي يتواكب مع تحقيق رؤية المملكة 2030، وينفذ وفق أفضل الممارسات العالمية والتي تتيح فرص التطوير المهني التعليمي لزيادة كفاءة النظام التعليمي

برامج التدريب الصيفية للمعلمين والمعلمات جاءت ثمار التعاون بين العديد من الجهات المتخصصة، منها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، ويشاركه عدد من الجامعات والمراكز المتخصصة وشركة تطوير الخدمات التعليمية، وبعض المراكز الأهلية وغيرها من الجهات، لتحقيق الاهدف الأول من تلك البرامج ألا وهو تقديم برامج تطويرة نوعية لمن هم شاغلي الوظائف التعليمية، على ان تتوافق تلك البرامج والتخصصات والاحتياجات للمنتفعين منها والعمل على عودة الكادر الإداري والتعليمي، كي يتم استثمار فترة الاجازة الصيفية، وكل ذلك يوم التعرف عليه من زيارة رابط التسجيل في الدورات الصيفية للمعلمين والمعلمات 1440 .

رابط التسجيل في الدورات الصيفية لمنسوبي التعليم

الإطلاع على الاهداف التفصيلية حول أهينة التسجيل في الدورات الصيفية للمعلمين و المعلمات او منسوبي التعليم، من الفئات المستهدفة ببرامج التدريب، هي من الامور التي تم وضعها على الصفحة الرئيسية للبرنامج، لتوضيحها لمن يريد ان يتعرف على اهمية المشاركة في تلك البرامج، ولتوضيح مدى فائدتها وانعكاسها على مستوى مجتازي تلك الدورات في النجال التربوي والتعليمي، ويمكن زيارة رابط تسجيل الدورات الصيفية للمعلمين والترع على كل تلك التفاصيل .

تشمل الاهداف التفصيلية العمل على توفير بيئات تعلم مهني تكون محفزة وداعمة لألية استثمار الاوقات الهادئة، والعمل على نهيئة المعلم الجديد للمارسة المهنية الصحيحة، ورفع مستوى الىداء المهني، تقديم مجموعة اختيارية من البرامج التدريبية التطويرية، تحسين كفاءة المتدربة بما يضمن كفاؤة المخرج التعليمي، والعمل على توفيرألية تمكن المتدرب من الحضور البرامج الطويرية في أي مكان كان تواجدهم خلال فترة الإجازة الصيفية

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