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محمد بن مسعود - الدمام - شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله المباراة النهائية على كأسه بين فريقي الاتحاد والتعاون، والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
و كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض.
وفور وصوله قوبل بعاصفة من التصفيق من الجماهير الحاضرة قبل أن يعزف السلام الملكي.
وبعد ذلك انطلق الأوبريت المعد بهذه المناسبة والذي تغنى به الفنان محمد عبده.
خادم الحرمين يصل إلى ملعب الملك فهد الدوليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02
شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله المباراة النهائية على كأسه بين فريقي الاتحاد والتعاون، والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
و كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض.
وفور وصوله قوبل بعاصفة من التصفيق من الجماهير الحاضرة قبل أن يعزف السلام الملكي.
وبعد ذلك انطلق الأوبريت المعد بهذه المناسبة والذي تغنى به الفنان محمد عبده.
02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440
10:02 PM
شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله المباراة النهائية على كأسه بين فريقي الاتحاد والتعاون، والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
و كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض.
وفور وصوله قوبل بعاصفة من التصفيق من الجماهير الحاضرة قبل أن يعزف السلام الملكي.
وبعد ذلك انطلق الأوبريت المعد بهذه المناسبة والذي تغنى به الفنان محمد عبده.
، خادم الحرمين يصل إلى ملعب الملك فهد الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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