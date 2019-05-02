محمد بن مسعود - الدمام - نظمت الهيئة العامة للرياضة حفلاً استعراضياً قبل انطلاقة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين والتي تجمع الاتحاد بالتعاون على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وشهدت أرضية الملعب عروضاً بهلوانية وعروضاً بالليزر قبل أن يشدو عباس إبراهيم بأغنية عن الوطن بمشاركة الفرق الشعبية. وبعد نهاية الاستعراض انطلقت الألعاب النارية لتشكل لوحة فنية. شاهد.. عروض وألعاب نارية قبل انطلاقة المباراة النهائية Advertisements صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02 نظمت الهيئة العامة للرياضة حفلاً استعراضياً قبل انطلاقة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين والتي تجمع الاتحاد بالتعاون على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وشهدت أرضية الملعب عروضاً بهلوانية وعروضاً بالليزر قبل أن يشدو عباس إبراهيم بأغنية عن الوطن بمشاركة الفرق الشعبية. وبعد نهاية الاستعراض انطلقت الألعاب النارية لتشكل لوحة فنية. 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440 09:58 PM نظمت الهيئة العامة للرياضة حفلاً استعراضياً قبل انطلاقة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين والتي تجمع الاتحاد بالتعاون على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وشهدت أرضية الملعب عروضاً بهلوانية وعروضاً بالليزر قبل أن يشدو عباس إبراهيم بأغنية عن الوطن بمشاركة الفرق الشعبية. وبعد نهاية الاستعراض انطلقت الألعاب النارية لتشكل لوحة فنية. ، شاهد.. عروض وألعاب نارية قبل انطلاقة المباراة النهائية ،

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