محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى الدكتور سعود بن حمدان البقمي، التهاني والتبريكات، عقب حصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في قسم "الفقه" من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مع التوصية بطباعة الرسالة. جامعة الإمام تمنح "البقمي" الدكتوراه في الفقه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-02 يتلقى الدكتور سعود بن حمدان البقمي، التهاني والتبريكات، عقب حصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في قسم "الفقه" من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مع التوصية بطباعة الرسالة. 02 مايو 2019 - 27 شعبان 1440 Advertisements 10:03 PM يتلقى الدكتور سعود بن حمدان البقمي، التهاني والتبريكات، عقب حصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في قسم "الفقه" من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مع التوصية بطباعة الرسالة. ، جامعة الإمام تمنح "البقمي" الدكتوراه في الفقه ،

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